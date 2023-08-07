Події

12:18 07.08.2023

В Україну повернулися з полону ще 22 воїни

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В Україну повернулися з полону ще 22 воїни

Повернулися з полону на батьківщину ще 22 українські військові, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Сьогодні повернули додому з полону ще 22 українських воїнів. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені", - написав Єрмак у телеграм-каналі в понеділок.

"Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому - 23 роки", - уточнив Єрмак.

Як повідомив глава ОП, усі звільнені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків.

"Дякую Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими, всій нашій команді за цю роботу. Маємо виконати завдання президента та повернути всіх наших людей", - підсумував Єрмак.

Теги: #повернення #полонені

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