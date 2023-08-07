Сили оборони за добу завдали десять авіаударів по скупченню сил противника

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника і 4 по зенітно-ракетних комплексах окупантів, повідомляє Генштаб Збройних сил України в понеділок уранці.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби вразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, 2 артилерійські засоби на вогневих позиціях і одну станцію радіоелектронної боротьби противника", - зазначається у зведенні.