Індійська станція Chandrayaan-3 успішно виведена на навколомісячну орбіту

Індійська станція для дослідження Місяця Chandrayaan-3 (Чандраян-3) успішно виведена на еліптичну навколомісячну орбіту, повідомила в суботу Індійська організація з космічних досліджень (ISRO).

"Chandrayaan-3 успішно виведена на навколомісячну орбіту", - повідомила організація в соцмережах.

Тепер апарату належить провести низку орбітальних маневрів перед відокремленням посадкового модуля c місяцеходом від модуля з руховою установкою для подальшого примісячення, запланованого на 23 серпня.

Запуск ракети LVM3 з автоматичною міжпланетною станцією Chandrayaan-3 було здійснено 14 липня о 14:35 за місцевим часом зі стартового майданчика Космічного центру імені Сатіша Дхавана, розташованого на острові Шріхарікота.

Станція Chandrayaan-3 складається з трьох компонентів - посадкового модуля, модуля з руховою установкою і місяцеходу. Їхнє основне завдання полягає в демонстрації та випробуванні технологій, необхідних для проведення міжпланетних місій.

Після того, як апарат досягне навколомісячної орбіти, його посадковий модуль має здійснити м'яку посадку на поверхню Місяця, потім ровер, оснащений різним дослідницьким обладнанням, з'їде з платформи і почне проведення хімічного аналізу поверхні природного супутника Землі. Місія місяцеходу масою 20 кг розрахована на 14 земних діб.

Попередню спробу відправити на Місяць посадковий модуль і місяцехід було зроблено 2019 року в рамках місії Chandrayaan-2. Тоді орбітальний апарат зумів вийти на навколомісячну орбіту, проте через проблеми зі зв'язком фахівці не змогли скорегувати примісячення посадкового модуля, що відокремився від міжпланетної станції і розбився об поверхню Місяця.

Орбітальний апарат місії Chandrayaan-2 залишився на орбіті і продовжує збирати наукові дані про природний супутник Землі. У рамках Chandrayaan-3 такої місії не передбачено.