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03:30 06.08.2023

Скибицький: Головні завдання пропаганди РФ – руйнація внутрішньої єдності українського суспільства, підрив довіри до України та зупинення військової допомоги

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Головні завдання російської пропаганди полягають у руйнуванні внутрішньої єдності українського суспільства, підриву довіри між Україною та партнерами та зупинення військової допомоги, вважає заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибіцький.

"Основні завдання російської пропаганди на нинішньому етапі полягають у тому, щоб зруйнувати внутрішню єдність українського суспільства, підірвати довіру між Україною та нашими партнерами, щоби зупинити військову допомогу", - передає прес-служба слова Скибицького.

Він додав, що всередині Росії зусилля кремлівської пропаганди спрямовані на підживлення міфу, що нинішня росія ще зберігає здатність до розвитку.

За словами Скибицького, після повномасштабного вторгнення Росії Україна застосовує підхід активнішої протидії ворожій пропаганді.

"Головна наша зброя в цьому процесі - правда. Військова розвідка України, наприклад, стала більш відкритою: ми публікуємо факти, окремі розвідувальні дані, які розкривають наміри агресора, оприлюднимо докази скоєння Росією військових злочинів", - зазначив представник ГУР МО України.

"Такий підхід доводить свою ефективність: російська пропаганда не може досягти своєї головної мети, а отже, росія програє в інформаційній війні", - підсумував він. 

Теги: #рф #пропаганда #україна #задачі

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