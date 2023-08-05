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10:07 05.08.2023

Британська розвідка про пошкодження "Оленегорский горняк": це "серйозний удар" по Чорноморському флоту РФ

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Британська розвідка про пошкодження "Оленегорский горняк": це "серйозний удар" по Чорноморському флоту РФ

Пошкодження десантного корабля "Оленегорский горняк" - це "серйозний удар" по Чорноморському флоту РФ, більшість підрозділів якого раніше передислокували в Новоросійськ через високу загрозу ударів по Севастополю, вважають у британській розвідці.

"У ніч із 3 на 4 серпня 2023 р. десантний корабель ВМФ Росії "Оленегорский горняк" майже напевно зазнав суттєвих ушкоджень, зазнавши удару в районі бази Чорноморського флоту (ЧФ) у Новоросійську", - йдеться у повідомленні, опублікованому у Twitter Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в суботу вранці.

Як зазначається, зображення судна, на яких воно нахилилося на 30-40 градусів, свідчать про порушення герметичності кількох відсіків або про неефективність зусиль екіпажу в боротьбі з пошкодженнями.

"Після вторгнення Росії в Україну - це судно, що належить Північному флоту, поповнило лави ЧФ і часто здійснювало перекидання військових і цивільних вантажів між Росією та окупованим Кримом, коли Керченський міст був пошкоджений", - інформують у британській розвідці.

"Оленегорский горняк" водотоннажністю 3600 тонн і завдовжки 113 метрів є найбільшим російським військово-морським судном, яке зазнало суттєвих ушкоджень або руйнувань після затоплення крейсера "Москва" 13 квітня 2022 року. Це серйозний удар по ЧФ, який раніше перевів більшу частину своїх підрозділів до Новоросійська через високу загрозу Севастополю", - роблять висновок британські аналітики розвідки.

 

Теги: #британська_розвідка

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