Події

22:50 04.08.2023

Єрмак висловив співчуття грузинському народу через стихійне лихо в Шові

1 хв читати
Єрмак висловив співчуття грузинському народу через стихійне лихо в Шові

Глава Офісу президента Андрій Єрмак висловив співчуття грузинському народу у зв'язку зі сходженням ґрунту в гірському  курорті Шові, внаслідок якого є загиблі та постраждалі громадяни.

"Висловлюю щирі співчуття грузинському суспільству у зв'язку зі стихійним лихом, яке спіткало грузинський народ. Сумуємо разом з рідними і близькими загиблих та бажаємо найскорішого одужання усім постраждалим внаслідок зсуву ґрунту в районі селища Шові", - написав Єрмак у Telegram.

Як повідомлялося, МВС Грузії інформувало про 11 загиблих, рятувальники продовжують пошуки понад 20 зниклих громадян.

Раніше у п'ятницю прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що із зони лиха рятувальники на вертольотах вивезли 210 людей.

Великий зсув зійшов на курорт Шові ввечері минулого четверга. Керівник Служби з управління надзвичайними ситуаціями МВС Грузії Теймураз Мгебришвілі заявив журналістам, що зсув зніс котеджі, розташовані по руслу річки, в яких проживали відпочивальники.

 

Теги: #співчуття #грузія #стихійне_лихо #єрмак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:38 03.08.2023
Україна розпочала переговори зі США щодо угоди про гарантії безпеки

Україна розпочала переговори зі США щодо угоди про гарантії безпеки

14:51 01.08.2023
Єрмак обговорив із радником з нацбезпеки Індії імплементацію української Формули миру

Єрмак обговорив із радником з нацбезпеки Індії імплементацію української Формули миру

23:50 31.07.2023
Учасниками обговорення Формули миру будуть відповідальні держави, які поважають міжнародне право та статут ООН – Єрмак

Учасниками обговорення Формули миру будуть відповідальні держави, які поважають міжнародне право та статут ООН – Єрмак

10:51 29.07.2023
Єрмак обговорив Формулу миру з послами, назвав повернення до кордонів-1991 принциповою умовою завершення війни

Єрмак обговорив Формулу миру з послами, назвав повернення до кордонів-1991 принциповою умовою завершення війни

02:24 27.07.2023
Єрмак поінформував Саллівана про ситуацію на фронті та нещодавні обстріли Одеси

Єрмак поінформував Саллівана про ситуацію на фронті та нещодавні обстріли Одеси

20:16 26.07.2023
Єрмак провів розмову з директором Офісу з національної безпеки при президентові Кореї

Єрмак провів розмову з директором Офісу з національної безпеки при президентові Кореї

02:12 23.07.2023
Україні необхідно більше систем ППО, а також ракети ATACMS - Єрмак

Україні необхідно більше систем ППО, а також ракети ATACMS - Єрмак

12:10 19.07.2023
Єрмак: Російський терор Одеси спрямований на створення голоду в країнах Глобального Півдня і кризи біженців для Заходу

Єрмак: Російський терор Одеси спрямований на створення голоду в країнах Глобального Півдня і кризи біженців для Заходу

15:46 18.07.2023
Єрмак: Необхідні нові санкційні обмеження для припинення доступу Ірану і РФ до комплектуючих для дронів і ракет

Єрмак: Необхідні нові санкційні обмеження для припинення доступу Ірану і РФ до комплектуючих для дронів і ракет

07:51 18.07.2023
Єрмак із дипломатами відвідав ЧАЕС, де вони обговорили реалізацію Формули миру

Єрмак із дипломатами відвідав ЧАЕС, де вони обговорили реалізацію Формули миру

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми вдячні СБУ за повернення війни державі-агресору

Зеленський вважає дуже важливою участь країн Глобального Півдня на зустрічі в Джидді

Кулеба про участь Китаю в зустрічі щодо Формули миру в Джидді: Це суперпрорив

Обсяг відновлювальних робіт на ТЕЦ і ТЕС після ударів РФ менше 2% від обсягу пошкоджень - глава НКРЕКП

Чотирьох посадовців ДСНС, підозрюваних у справі про авіакатастрофу в Броварах, узято під варту, начальника служби безпеки польотів - під домашній арешт

ОСТАННЄ

Німеччина передала Україні п'ять мобільних розвідсистем SurveilSPIRE в рамках нового пакету військової допомоги

Нардепи пропонують призупинити на час війни бюджетні видатки на ремонт доріг і стадіонів, чартерні рейси, утримання держдач і зйомки серіалів

Окупанти атакували центр Берислава, одна людина дістала важкі поранення

Правоохоронці викрили нелегальну діяльність call-центру в Подільському районі Києва

Раді пропонують штрафувати до 34 тис. грн і позбавляти прав до півроку за гучну їзду

МВС скоро оприлюднить результати перевірок у ДСНС, будуть зміни

Судді Приморського райсуду Одеси повідомлено про підозру в замаху на надання хабара

Сили оборони України завдали за добу 9 ударів по місцях скупчення окупантів

Кабмін дозволив роботу мобільних аптек у селах і на прифронтових територіях

Окупанти завдали 39 авіаударів по Україні за добу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА