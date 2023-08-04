Єрмак висловив співчуття грузинському народу через стихійне лихо в Шові

Глава Офісу президента Андрій Єрмак висловив співчуття грузинському народу у зв'язку зі сходженням ґрунту в гірському курорті Шові, внаслідок якого є загиблі та постраждалі громадяни.

"Висловлюю щирі співчуття грузинському суспільству у зв'язку зі стихійним лихом, яке спіткало грузинський народ. Сумуємо разом з рідними і близькими загиблих та бажаємо найскорішого одужання усім постраждалим внаслідок зсуву ґрунту в районі селища Шові", - написав Єрмак у Telegram.

Як повідомлялося, МВС Грузії інформувало про 11 загиблих, рятувальники продовжують пошуки понад 20 зниклих громадян.

Раніше у п'ятницю прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що із зони лиха рятувальники на вертольотах вивезли 210 людей.

Великий зсув зійшов на курорт Шові ввечері минулого четверга. Керівник Служби з управління надзвичайними ситуаціями МВС Грузії Теймураз Мгебришвілі заявив журналістам, що зсув зніс котеджі, розташовані по руслу річки, в яких проживали відпочивальники.