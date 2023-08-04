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18:03 04.08.2023

ВАКС продовжив на 2 місяці запобіжний захід ексголові комітету ВР, підозрюваному в заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн

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ВАКС продовжив на 2 місяці запобіжний захід ексголові комітету ВР, підозрюваному в заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави ексголові комітету Верховної Ради, якого підозрюють у незаконному заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн гривень.

"4 серпня 2023 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС ще на два місяці продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 16 млн грн застави голові комітету Верховної Ради VIII скликання, підозрюваному у протиправному заволодінні в складі організованої групи правом вимоги банківської установи на 128 млн грн", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в п'ятницю.

Зазначається, що в разі внесення застави на підозрюваного буде покладено такі процесуальні обов'язки: прибувати на кожну вимогу до детектива, прокурора та суду, не відлучатися за межі Київської області без дозволу детектива, прокурора чи суду, повідомляти прокурору, детективу чи суду про зміну свого місця проживання та роботи, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками, здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю.

Як повідомлялося, 22 грудня 2022 року антикорупційні органи України повідомили про підозру в незаконному заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн вісьмом особам, зокрема ексочільнику комітету Верховної Ради, посадовим особам СБУ, АРМА та державних підприємств.

ВАКС 4 січня обрав підозрюваному ексголові комітету ВР запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40,260 млн грн застави.

19 квітня ВАКС продовжив запобіжний захід на два місяці, до 17 червня 2023 року, і зменшив розмір застави, визначений підозрюваному як альтернатива арешту, - з 40,260 млн до 32,208 млн грн.

12 червня ВАКС продовжив ще на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави, а також зменшив розмір застави - з 32,208 млн до 16 млн грн.

САП не називає імені фігуранта, як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, ідеться про колишнього народного депутата Сергія Скуратовського (фракція "Радикальна партія Олега Ляшка").

Теги: #вакс

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