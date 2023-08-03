Російські війська протягом доби атакували Україну 15 "шахедами", здійснили один ракетний і 47 авіаційних ударів

Російські окупаційні війська протягом доби завдали по українській території удару 15 БПЛА, які були збиті Силами оборони, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Протягом доби Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БПЛА Shahed-136/131 по Україні. Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, усі 15 ворожих "шахедів" було знищено", - йдеться в повідомленні Генштабу в четвер увечері.

Як повідомляється, ворог також завдав "одного ракетного, 47 авіаційних ударів та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення".

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, наголошують у повідомленні.