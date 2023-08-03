Українські військові знищили 22 одиниці ворожої військової техніки на таврійському напрямку

Протягом доби українські захисники на таврійському напрямку знищили 22 одиниці ворожої військової техніки, зокрема, один танк і дев'ять бойових броньованих машин, повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Таврійський напрямок. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1436 вогневих завдань. Було знищено 22 одиниці військової техніки росіян. Зокрема, один танк, дев'ять ББМ, чотири одиниці артилерійських систем і мінометів, один станковий гранатомет, три БпЛА, чотири одиниці автомобільної техніки", - написав Тарнавський у телеграм-каналі в четвер.

Крім цього, українські військові знищили шість складів боєприпасів російських окупантів.