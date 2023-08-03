Стартувала додаткова сесія вступних іспитів до магістратури - УЦОЯО

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) повідомив про старт додаткової сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) до магістратури.

"Додаткова сесія магістерських вступних іспитів триватиме з 3 по 16 серпня. Потенційні магістри вже отримали запрошення, тож знають про дату, час і місце складання іспитів", - ідеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

У відомстві наполегливо рекомендують учасникам не розголошувати, де й коли відбуватиметься тестування, адже від цього може залежати безпека і їхня, і організаторів ЄВІ/ЄФВВ.

Зазначається, що тестування відбуватиметься у дві зміни: перша - з 10:00, друга - з 15:00, а допуск до пунктів проведення тестувань розпочнуть за 30 хвилин і припинять за 10 хвилин до початку випробувань.