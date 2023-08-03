Кремль намагається замовчувати невдачі РФ на війні, щоб не сіяти паніку

Кремль став більш чутливим до суперечок, що виникають у російському інфопросторі між впливовими медіаперсонами та воєнкорами щодо повідомлень про невдачі в Криму і на війні в Україні, і намагається стримати паніку, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Подібна картина в інформаційному просторі Росії ще більше виявила недоліки у спільноті воєнкорів, вважають експерти.

Так, російський провоєнний блогер різко звинуватив інших відомих "воєнкорів", які критикували поведінку РФ у війні 2 серпня, у тому, що вони "імбецили", які підтримують "провокаційні публікації" і "божевільну критику" Міноборони РФ.

Причиною таких жорстких висловлювань стала публікація блогерами зображень, що показують наслідки нещодавніх ударів ЗСУ під окупованим Севастополем і на мосту Чонгар у Криму, які, на думку деяких джерел, можуть "безвідповідально сіяти паніку".

Проросійський український блогер, який підтримує Кремль, додатково обвинуватив одного з критично налаштованих "воєнкорів" у крадіжці краудсорсингових зборів, призначених для російських сил.

В Інституті вивчення війни зазначають, що обидві ці конкретні критичні статті привернули значну увагу інших провоєнних російських коментаторів, багато з яких підтримали критичні канали, що зазнали атак за повідомлення про удари по Криму.

Один військкор заявив, що вся проблема полягає в публікації фото ймовірних українських ударів по об'єктах в окупованому Криму, водночас наголосив, що оригінальні зображення взяті з українських каналів у телеграмі.

Інший російський "воєнкор" заявив, що суперечка щодо розміщення зображень наслідків ударів у Криму стала настільки напруженою, що привернула увагу кримського управління ФСБ і так званого глави кримської окупаційної "адміністрації" Сергія Аксьонова, імовірно, через те, що ці структури зацікавлені в запобіганні паніці на півострові.

Суперечка навколо цих двох "воєнкорів" поряд із супутніми звинуваченнями свідчить про те, що питання про удари по Криму є "явно невралгічною точкою у військовому російському інформаційному просторі", ідеться у звіті.

Західні вчені нагадують, що раніше, після очевидного удару ЗСУ по Чонгарському мосту 29 липня, переважна більшість російських блогерів зберігали мовчання, а кілька обраних каналів просто репостили зображення завданих збитків у наступні дні.

За оцінкою експертів, відсутність дискусії серед "воєнкорів" після ударів по Чонгарському мосту припускає, що Кремль, можливо, офіційно наказав блогерам мовчати про кримські удари. Що ще раз підтверджує попередню оцінку ISW і підкреслює той факт, що висвітлення подій на півострові створило значну напруженість у російському інформаційному просторі.

"Російська влада, зокрема кримська окупаційна "адміністрація", кровно зацікавлена в обмеженні розповсюдження інформації про удари та їхні наслідки для російської логістики через окупований півострів через побоювання, що ця інформація викличе паніку серед населення та сумнівається у спроможності РФ для ефективного захисту своєї окупованої території", - ідеться у звіті.