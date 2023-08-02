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12:41 02.08.2023

Українські підрозділи на таврійському напрямку знищили 19 одиниць військової техніки ворога - Тарнавський

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Українські підрозділи на таврійському напрямку знищили 19 одиниць військової техніки ворога - Тарнавський

На таврійському напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують знищувати живу силу і техніку ворога, за добу ворог втратив 19 одиниць військової техніки противника, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Зокрема 4 ББМ, 6 одиниць артилерійських систем та мінометів, 1 одиниця ТОС-1А "Сонцепьок", 1 БПЛА, 7 одиниць автомобільної", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Крім того, було знищено 10 складів боєприпасів та один склад ПММ противника.

 

Теги: #напрямок #таврійський

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