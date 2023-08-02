Окупанти вночі обстріляли житлові квартали в центрі Херсона, поранені двоє мирних жителів

Двоє мирних жителів Херсона були поранені внаслідок обстрілу центру міста з боку російських окупантів у ніч на середу, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 3:20 окупанти вдарили по житловому кварталу. Ворог вкотре прицільно бив по домівках містян. У місцях влучань виникли пожежі, котрі оперативно ліквідували рятувальники. Поранення отримали двоє людей. У середньому стані тяжкості шпиталізували 56-річну жінку, 59-річному чоловіку лікарі надали допомогу на місці", - написав Прокудін у телеграмі у середу вранці.

За його словами, вранці обстріли центру Херсона продовжилися. "Окупанти вдарили по банківському приміщенню, а також оселі 78-річної херсонки. Будівля зазнала пошкоджень, дивом жінка не постраждала", - розповів Прокудін.