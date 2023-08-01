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20:13 01.08.2023

Голова НАЗК розраховує на ухвалення закону про відновлення декларування не пізніше вересня і з урахуванням низки застережень

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Голова НАЗК розраховує на ухвалення закону про відновлення декларування не пізніше вересня і з урахуванням низки застережень

Голова Національного агентства з питань протидії корупції (НАЗК) Олександр Новіков розраховує на ухвалення в другому читанні законопроєкту №9534 про відновлення декларування для чиновників не пізніше вересня та з обов'язковим врахуванням з боку Верховної Ради застережень НАЗК.

"Завтра (2 серпня - ІФ-У) на платформі комітету з питань антикорупційної політики на 12:30 заплановано обговорення спільно з представниками сил безпеки і оборони всіх проблемних питань, які є в цьому законопроєкті. Сподіваюся, що ми дійдемо консенсусу - і це дасть змогу Верховній Раді вже на початку серпня (або крайній термін - у вересні) проголосувати (у другому читанні - ІФ-У) законопроєкт щодо поновлення обов'язку надання декларацій... Ми абсолютно підтримуємо як відновлення обов'язку надання декларації, так і відкриття даних реєстру декларацій, але це повинно бути зроблено з урахуванням застережень, їх є три", - сказав він в ефірі національного телемарафону "Єдині новини UAразом" у вівторок.

По-перше, у НАЗК вважають, що з фінального тексту законопроєкту, підготовленого до другого читання, необхідно вилучити попередньо схвалену Радою норму про те, що 800 тисяч декларантів, роботу яких оплачують платники податків, не зобов'язані повідомляти про майно, ринкова вартість плати за використання якого - менше ніж 130 тис. грн. Новіков наголошує, що інакше це дасть змогу уникати декларування "величезної кількості майна - як транспортними засобами, так і об'єктами нерухомості".

Те саме, за його словами, стосується запропонованої норми щодо відсутності необхідності надання даних про об'єкт, якщо його використовували протягом менш ніж двох останніх місяців звітного періоду.

"Приміром, узяли ви Maybach, користуєтеся в грудні й не зобов'язані навіть показувати, що використовуєте такий транспортний засіб. На думку Національного агентства, це абсолютно неприпустимо", - наголосив Новіков.

Друге застереження стосується необхідності передбачити можливість обмеження доступу до даних про українських військовослужбовців. При цьому Новіков звертає увагу на те, що згідно з ухваленою в першому читанні редакцією законопроєкту, НАЗК повинно відкрити дані про всіх декларантів, а для того, щоб обмежити доступ до даних про представників сил безпеки та оборони, необхідно сформувати реєстр таких осіб у Міністерстві оборони України та Службі безпеки України (СБУ).

"Та редакція, яка зараз є, змусить нас відкрити дані про декларацію генерала Залужного, генерала Сирського, генерала Наєва, усіх генералів, полковників, майорів, вищого і середнього офіцерського складу української армії. Ми вважаємо це під час війни неприпустимим. Тому що в них усіх є родичі - і це небезпечно для кожного з них. Тому необхідно в перехідних положеннях врегулювати, яким чином Міністерство оборони та інші сили безпеки і оборони нададуть нам ці дані, щоб ми закрили інформацію про наших військових", - пояснив Новіков.

Водночас він висловив сподівання на те, що доопрацьований законопроєкт передбачатиме і норму щодо внесення воєнкомів до переліку осіб, які зобов'язуються надати декларацію в 90-денний термін після ухвалення закону, "оскільки вони не перебувають безпосередньо на лінії зіткнення".

По-третє, Раду закликають зберегти для Нацагенства можливість надавати роз'яснення.

"Верховна Рада планує позбавити НАЗК права надавати роз'яснення, а це означає, що може настати хаос із застосуванням антикорупційного законодавства... Приміром, ми будемо змушені скасувати роз'яснення щодо того, як захищати викривачів (корупції - ІФ-У), роз'яснення щодо використання благодійної допомоги, які ми надавали нашим посольствам. А тому застерігаємо Раду від того, щоб закон було ухвалено в форматі першого читання", - уточнив глава НАЗК.

Як повідомлялося, 27 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування для посадовців держави та місцевого самоврядування.

 

 

Теги: #застереження #законопроєкт #назк

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