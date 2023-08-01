Зеленський провів нараду щодо наслідків ворожих атак Харкова, а також стосовно ситуації на фронті

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ліквідації наслідків ворожих ударів по Харкову, Кривому Рогу та Херсону, а також заслухав звіт про ситуацію на фронті.

"Ранок почався з важливих доповідей. Міністра Клименка – щодо ситуації та атак по прикордонних областях та нічного удару дронами по Харкову. Ворог атакував Харків п'ятьма "Шахедами". Усі служби на місцях влучення працюють", - написав глава держави у своєму телеграм-каналі.

Також Зеленський заслухав доповідь голови СБУ Малюка про завершення робіт із усунення наслідків обстрілу Кривого Рогу, Херсона.

Крім того, написав президент: "Заслухав головкома Залужного щодо ситуації на фронті. Також доповіли командувачі Сирський і Тарнавський. Деталі застосування ППО – командувач Олещук".

"Була і закрита доповідь начальника ГУР Буданова", - додав Зеленський.