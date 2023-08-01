Події

08:59 01.08.2023

Зеленський провів нараду щодо наслідків ворожих атак Харкова, а також стосовно ситуації на фронті

1 хв читати
Зеленський провів нараду щодо наслідків ворожих атак Харкова, а також стосовно ситуації на фронті

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ліквідації наслідків ворожих ударів по Харкову, Кривому Рогу та Херсону, а також заслухав звіт про ситуацію на фронті.

"Ранок почався з важливих доповідей. Міністра Клименка – щодо ситуації та атак по прикордонних областях та нічного удару дронами по Харкову. Ворог атакував Харків п'ятьма "Шахедами". Усі служби на місцях влучення працюють", - написав глава держави у своєму телеграм-каналі.

Також Зеленський заслухав доповідь голови СБУ Малюка про завершення робіт із усунення наслідків обстрілу Кривого Рогу, Херсона.

Крім того, написав президент: "Заслухав головкома Залужного щодо ситуації на фронті. Також доповіли командувачі Сирський і Тарнавський. Деталі застосування ППО – командувач Олещук".

"Була і закрита доповідь начальника ГУР Буданова", - додав Зеленський.

 

 

 

Теги: #атака #доповідь #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:35 31.07.2023
Санкційний тиск на Росію має бути суттєво збільшено

Санкційний тиск на Росію має бути суттєво збільшено

21:28 31.07.2023
Ракети, що зруйнували будинки у Кривому Розі, були випущені з району Джанкоя

Ракети, що зруйнували будинки у Кривому Розі, були випущені з району Джанкоя

17:35 31.07.2023
До рятувальної операції у Кривому Розі залучено понад 350 осіб - Зеленський

До рятувальної операції у Кривому Розі залучено понад 350 осіб - Зеленський

20:17 30.07.2023
У Сумах завершили розбір завалів після ракетної атаки РФ, повністю зруйновано чотири поверхи училища

У Сумах завершили розбір завалів після ракетної атаки РФ, повністю зруйновано чотири поверхи училища

17:13 30.07.2023
Сьогодні на фронті був хороший і сильний день - Зеленський

Сьогодні на фронті був хороший і сильний день - Зеленський

16:35 30.07.2023
Успіхи в зовнішній політиці дають народу України необхідну мотивацію - Зеленський

Успіхи в зовнішній політиці дають народу України необхідну мотивацію - Зеленський

16:28 30.07.2023
Захист енергетичної інфраструктури восени та взимку є головним пріоритетом - Зеленський

Захист енергетичної інфраструктури восени та взимку є головним пріоритетом - Зеленський

16:25 30.07.2023
Зеленський: зараз точно не час для заміни бруківки

Зеленський: зараз точно не час для заміни бруківки

15:30 30.07.2023
Зеленський в Івано-Франківську відвідав реабілітаційний центр і нагородив українських захисників

Зеленський в Івано-Франківську відвідав реабілітаційний центр і нагородив українських захисників

11:01 30.07.2023
Зеленський: Сили спеціальних операцій - це героїзм, про який неможливо розповісти всі деталі одразу

Зеленський: Сили спеціальних операцій - це героїзм, про який неможливо розповісти всі деталі одразу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу знищили 500 окупантів

У Кривому Розі вже понад 80 постраждалих у результаті ворожого удару, серед них семеро дітей

Ворожі дрони вдарили по густонаселених районах у центрі Харкова, зруйновано 2 поверхи гуртожитку

Санкційний тиск на Росію має бути суттєво збільшено

Ракети, що зруйнували будинки у Кривому Розі, були випущені з району Джанкоя

ОСТАННЄ

У Харкові в результаті нічної атаки дронів пошкоджено гуртожиток і спорткомплекс, постраждав мирний житель

Ювенальні прокурори: 499 дітей загинули в Україні в результаті збройної агресії РФ

У результаті обстрілів у Херсонській області четверо людей загинули, 18 - отримали поранення, серед них - дитина

Російські диверсанти вночі намагалися перетнути кордон у Чернігівській області

Сили оборони за добу знищили 500 окупантів

У Кривому Розі вже понад 80 постраждалих у результаті ворожого удару, серед них семеро дітей

ЗС України просуваються на трьох напрямках, найближчими днями можуть звільнити селище Урожайне Донецької області

Сили оборони знищили систему залпового вогню "Солнцепьок" та п’ять артилерійських систем противника

Сили оборони просуваються на двох напрямках, на фронті було понад 40 бойових зіткнень

США наполягають, щоб Росія повернула насильно вивезених дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА