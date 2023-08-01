Події

07:50 01.08.2023

У Кривому Розі вже понад 80 постраждалих у результаті ворожого удару, серед них семеро дітей

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У Кривому Розі вже понад 80 постраждалих у результаті ворожого удару, серед них семеро дітей

У Кривому Розі вже понад 80 постраждалих через ворожу атаку, зокрема семеро дітей, госпіталізовано 19 поранених, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у вівторок уранці.

"Вже понад 80 постраждалих через ворожу атаку. Серед них 7 дітей. У лікарнях залишаються 19 осіб. Усі середньої тяжкості", - написав він у телеграм-каналі.

Водночас мер Кривого Рогу Олександр Вілкул написав у своєму телеграм-каналі, що "у лікарнях міста перебувають 19 поранених, з них 2 дітей – їм надається вся необхідна допомога".

За його словами, загальна кількість постраждалих зросла до 81-го.

Як повідомлялося, внаслідок російського обстрілу вранці у понеділок у Кривому Розі дві ракети влучили у навчальний заклад та житловий будинок.

У вівторок, 1 серпня, у Кривому Розі оголошено жалобу.

 

Теги: #постраждалі #обстріл #дніпропетровська

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