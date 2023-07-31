Загиблих унаслідок ранкового обстрілу Кривого Рогу вже шестеро, постраждалих 75 - обладміністрація

Кількість загиблих унаслідок ранкового обстрілу Кривого Рогу зросла до шести, постраждалих - до 75, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Втрачаємо наших… Вже шестеро загиблих у Кривому Розі. Постраждалих на цю годину – 75, серед яких шестеро дітей. З 22 госпіталізованих – двоє важкі", - написав Лисак у телеграм-каналі в понеділок.

Він також підтвердив, що у вівторок, 1 серпня, у Кривому Розі буде оголошено траур. "Завтра місто в жалобі", - написав Лисак.

Як повідомлялося, внаслідок російського обстрілу вранці в понеділок у Кривому Розі дві ракети влучили в навчальний заклад і житловий будинок. Раніше було відомо про п'ятьох загиблих і 73 постраждалих. Серед загиблих - 10-річна дитина.