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10:49 31.07.2023

СБУ затримала в Запоріжжі викладача вишу - інформатора спецслужби ворога

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СБУ затримала в Запоріжжі викладача вишу - інформатора спецслужби ворога

Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одного інформатора російських спецслужб у прифронтових районах Запоріжжя - викладач вишу збирав для ворога розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони.

"Зловмисником виявився викладач інформатики місцевого вищого професійного училища, якого ворог дистанційно залучив до співпраці в середині липня 2023 року. За вказівкою агресора він приховано збирав відомості про дислокацію та переміщення Сил оборони на території регіону", - ідеться в повідомленні спецслужби в понеділок.

За інформацією СБУ, для збирання розвідданих фігурант облаштував "спостережний пункт" на власній дачі, розташованій в одному із садових товариств поблизу південного фронту.

"Використовуючи бінокль та іншу оптику, він намагався виявити передові позиції підрозділів ЗСУ. Крім того, зловмисник на велосипеді об'їжджав сусідні дачні кооперативи й прилеглу місцевість, де фіксував маршрути руху української військової техніки", - зазначено в повідомленні.

Повідомлення з координатами об'єктів Сил оборони він передавав представнику російської спецслужби через месенджер, розвіддані були потрібні окупантам для підготовки вогневих ударів по підрозділах ЗСУ, зокрема й з використанням ворожих зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.

Співробітники СБУ затримали ворожого інформатора під час спроби передачі розвідданих агресору.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон і ноутбук із доказами листування зі спецслужбою РФ, чотири сигнально-шумові пістолети, перероблені під бойові, три рації, оптичні прилади спостереження за віддаленими об'єктами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою.

Теги: #рф #запоріжжя #затримання #інформатор

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