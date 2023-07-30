Події

15:30 30.07.2023

Зеленський в Івано-Франківську відвідав реабілітаційний центр і нагородив українських захисників

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Зеленський в Івано-Франківську відвідав реабілітаційний центр і нагородив українських захисників

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Івано-Франківської області відвідав медичний заклад, де перебувають на лікуванні поранені українські військовослужбовці, повідомляє в неділю Офіс президента.

Глава держави оглянув Центр фізичної та реабілітаційної медицини, оснащений сучасним обладнанням для повноцінного відновлення здоров'я пацієнтів. Зокрема, у Центрі використано досвід іноземних фахівців.

Зеленський поспілкувався із захисниками, які перебувають на лікуванні, поцікавився станом їхнього здоров'я та побажав швидкого одужання. Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди - ордени "За мужність" III ступеня.

"Хочу подякувати кожному з вас за ваш подвиг, за ваш героїзм. Дякую всім українцям за захист нашої держави. Перемога точно буде! Бажаю вам перемоги та одужання!" - сказав глава держави.

Захисники подарували президенту шеврони.

Зеленський поспілкувався також із персоналом медичного закладу. "Хочу подякувати за вашу велику роботу. Ви - лікарі, медсестри - всі фантастичні! Ми вам дуже вдячні!" - зазначив президент.

Він також ознайомився з проєктом створення регіонального реабілітаційного центру для військовослужбовців. Для його реалізації намічено залучати бюджетні кошти та допомогу міжнародних донорів. Медичний заклад спеціалізуватиметься на фізичній та ментальній реабілітації захисників.

 

Теги: #івано_франківськ #зеленський

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