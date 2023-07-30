Унаслідок ракетного удару по навчальному закладу в Сумах одна людина загинула, 17 звернулися по меддопомогу, троє в лікарні у стані середньої тяжкості

У Сумах після ракетного удару РФ по навчальному закладу по медичну допомогу звернулося 17 осіб, троє перебувають на стаціонарному лікуванні в стані середнього ступеня тяжкості, одна людина загинула, йдеться в повідомленні на сайті Сумської міської ради в неділю вранці.

"По медичну допомогу звернулося 17 осіб. Троє перебувають на стаціонарному лікуванні. Стан середнього ступеня тяжкості. Одна людина загинула", - йдеться в повідомленні.

На місці атаки працює штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, очолюваний директором департаменту інфраструктури міста Олександром Журбою, відбувається обстеження зруйнованого майна і демонтаж пошкоджених конструкцій, працюють рятувальники та спецтехніка.

Тим часом Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) поінформувала, що вночі рятувальники ліквідували пожежу в навчальному закладі.

"Увечері 29 липня по одному з навчальних закладів м. Суми, Росія цинічно завдала ракетного удару. Значних руйнувань зазнала 4-х поверхова будівля. (...) Уже 30 липня о 03:04 пожежу, що охопила значну площу, вдалося ліквідувати", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі.

На місці працювало 42 людини особового складу та 10 одиниць техніки ДСНС. Аварійні роботи тривають.