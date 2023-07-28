Події

23:59 28.07.2023

У Дніпрі вже 9 травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці, зокрема двоє дітей

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У Дніпрі вже 9 травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці, зокрема двоє дітей


 У Дніпрі вже 9 травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці, серед них – двоє дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.
«Через ракетний удар по Дніпру зараз уже 9 постраждалих. Серед них двоє дітей – 14 та 17 років. У них акубаротравма. Такий самий діагноз у двох 20-річних дівчат», - написав він у своєму Телеграм-каналі.
Глава ОВА зазначив, що «ще п'ятеро з рваними ранами. Це чоловіки від 18 до 53 років та 77-річна жінка».
«Медики кажуть – усі задовільні. Лікуватимуться вдома», - додав Лисак.
Раніше глава МВС Ігор Клименко повідомив про п'ятьох травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Дніпрі.
«Підтверджено 5 травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Постраждалі – четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна бабуся», - написав він у своєму Телеграм-каналі.
 

Теги: #україна #удар #дніпро #постраждалі

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