У Дніпрі вже 9 травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці, зокрема двоє дітей



У Дніпрі вже 9 травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці, серед них – двоє дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

«Через ракетний удар по Дніпру зараз уже 9 постраждалих. Серед них двоє дітей – 14 та 17 років. У них акубаротравма. Такий самий діагноз у двох 20-річних дівчат», - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Глава ОВА зазначив, що «ще п'ятеро з рваними ранами. Це чоловіки від 18 до 53 років та 77-річна жінка».

«Медики кажуть – усі задовільні. Лікуватимуться вдома», - додав Лисак.

Раніше глава МВС Ігор Клименко повідомив про п'ятьох травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Дніпрі.

«Підтверджено 5 травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Постраждалі – четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна бабуся», - написав він у своєму Телеграм-каналі.

