Події

22:50 28.07.2023

До п'яти осіб збільшилася кількість травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Дніпрі - МВС

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До п'яти осіб збільшилася кількість травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Дніпрі - МВС


 Кількість травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Дніпрі збільшилася до п'яти осіб, повідомив голова МВС Ігор Клименко.
«Підтверджено 5 травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Постраждалі – четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна бабуся», - написав він у своєму Телеграм-каналі.
Усім надано медичну допомогу без госпіталізації.
Також повідомив Клименко, поквартирний обхід у постраждалій багатоповерхівці завершено.
 

Теги: #удар #дніпро #постраждалі

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