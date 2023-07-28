До п'яти осіб збільшилася кількість травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Дніпрі - МВС



Кількість травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Дніпрі збільшилася до п'яти осіб, повідомив голова МВС Ігор Клименко.

«Підтверджено 5 травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Постраждалі – четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна бабуся», - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Усім надано медичну допомогу без госпіталізації.

Також повідомив Клименко, поквартирний обхід у постраждалій багатоповерхівці завершено.

