Події

13:05 28.07.2023

Природні пожежі в центральній частині Греції стихають, на островах ситуація, як і раніше, складна

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Природні пожежі в центральній частині Греції стихають, на островах ситуація, як і раніше, складна

Ситуація з лісовими пожежами, що вирують уже понад тиждень у Греції, почала поступово покращуватися, повідомляють європейські ЗМІ з посиланням на грецькі пожежні служби.

Прогресу в боротьбі з природними пожежами вдалося досягти в центральній частині Греції. Спека, що досягала цього тижня 45 градусів за Цельсієм, пішла на спад. Очікується, що в п'ятницю стовпчик термометра на материковій частині не підніметься вище 37 градусів за Цельсієм.

Тим часом сотні пожежників продовжують боротися з вогнем на Родосі, Корфу та Евбеї. На островах діє підвищений рівень небезпеки, на Родосі - режим НС.

У сусідній Туреччині пожежі поширюються в провінції Анталья. Для їхньої ліквідації задіяли, зокрема, спеціалізовані літаки та гвинтокрили. У Кемері вогонь знищив лісові масиви на території 120 га. Температура повітря цього тижня в деяких районах Туреччини перевищувала 40 градусів за Цельсієм, у деяких населених пунктах проведено евакуацію.

Теги: #греція #пожежі

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