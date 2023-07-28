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12:29 28.07.2023

Сирський: На бахмутському напрямку ситуація напружена, але ми поступово просуваємося, на перший план у наших діях вийшла контрбатарейна боротьба

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Сирський: На бахмутському напрямку ситуація напружена, але ми поступово просуваємося, на перший план у наших діях вийшла контрбатарейна боротьба

На бахмутському напрямку в Донецькій області ситуація дуже напружена, але українські воїни поступово просуваються вперед і звільняють землі, заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

"Ворог затято чіпляється за кожен сантиметр, веде інтенсивний артилерійський та мінометний вогонь. У цих умовах дуже важливо своєчасно приймати управлінські рішення адекватно обстановці, яка склалась, і вживати заходів щодо маневру силами та засобами, перекидання частин і підрозділів на напрямки, де намітився успіх, або виводу їх з-під вогню противника", - наводить слова Сирського Military Media Center у телеграмі.

Він зазначив, що головна роль у цьому процесі належить штабу угруповання, офіцери якого здійснюють аналіз обстановки за багатьма напрямками, готують пропозиції та бойові розпорядження військам.

"На перший план у наших діях зараз вийшла контрбатарейна боротьба", - заявив Сирський.

Окрім того, він наголосив, що для підтримки своїх військ у районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки ворог зосередив значну кількість артилерії, знищення якої є одним із головних завдань українських військ.

На куп'янському та лиманському напрямках противник постійно атакує, застосовуючи свої професійні підрозділи. "Щодня ми відбиваємо на цих напрямках численні штурми. Жодної нашої позиції не втрачено", - заявив генерал.

 

Теги: #зсу #сирський

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