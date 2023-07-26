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15:11 26.07.2023

У межах проєкту DECIDE відремонтують до 24 укриттів у навчальних закладах у 25 громадах України – МОН

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У межах проєкту DECIDE відремонтують до 24 укриттів у навчальних закладах у 25 громадах України – МОН

У межах швейцарсько-українського проєкту DECIDE відбудеться відбір до 25 громад, у навчальних закладах яких облаштують до 24 укриттів площею до 100 м2 та 500 м2, повідомляє пресслужба Міністерства та науки України.

"Учора відбулася пресконференція, на якій оголосили громади, що візьмуть участь у відборі ініціативи проєкту DECIDЕ з відбудови шкіл, що постраждали від руйнувань під час бойових дій. За підсумками відбору DECIDE обере до 25 територіальних громад, у закладах освіти яких облаштують до 15 укриттів загальною площею до 100 м2 та до дев'яти укриттів площею до 500 м2", - ідеться в повідомленні, розміщеному на сайті МОН у середу.

Зазначається, що, зокрема, до 15 громадах у Чернігівській області буде відремонтовано укриття на базі навчальних закладів, до 5 – в Одеській і до 5 громад – у Полтавській областях.

У пресслужбі міністерства нагадують, що на цю ініціативу було виділено 4,3 млн швейцарських франків, приблизно 170 млн грн. Також на ці кошти облаштують укриття у 25 школах та відремонтують іще одну зі шкіл Чернігова та місцевий інклюзивно-ресурсний центр у Бородянці Київської області.

З початку повномасштабного вторгнення РФ пошкодження зазнали понад 3,5 тис. навчальних закладів, з яких 337 повністю зруйновані.

"Через повітряні тривоги діти змушені перебувати в укриттях, а з огляду на те, що наявні укриття можуть охопити лише орієнтовно 56% учасників освітнього процесу, багато українських дітей позбавлені доступу до якісної освіти", - наголошують у повідомленні.

"Усі українські діти повинні вчитися. Тому сьогодні МОН консолідує зусилля міжнародних партнерів, усіх тих, хто готовий долучатися до цієї нелегкої, але вдячної роботи – відновлення пошкоджених та зруйнованих закладів освіти, побудови та оснащення безпечних укриттів у школах, щоб кожна дитина отримала доступ до якісної і безпечної освіти. Ми вдячні Швейцарії та всім іншим партнерам, які готові доєднатися до того, аби повернути українських дітей до школи", - наголосив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

 

Теги: #міносвіти #укриття #швейцарія

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