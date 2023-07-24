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18:54 24.07.2023

Окупанти збільшили інтенсивність атак на куп'янсько-лиманському напрямку та свої втрати

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Окупанти збільшили інтенсивність атак на куп'янсько-лиманському напрямку та свої втрати

Російські окупанти наростили інтенсивність обстрілів на куп'янсько-лиманському напрямку в Харківській і Луганській областях і не полишають спроби прорвати українську оборону, попри збільшені втрати, повідомив речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Ворог уже тривалий час намагається там прорвати нашу оборону, і в останній тиждень він здійснив ескалацію, сподіваючись, що він, по-перше, прорве оборону там, вийде на річку Оскіл, і, по-друге, зможе відволікти сили та засоби нашого угрупування від поступального, але невпинного просування на бахмутському напрямку. Ця доба була також дуже активною на куп'янсько-лиманському напрямку - 663 рази ворог бив по нас усіма видами артилерії", - розповів Череватий в ефірі телемарафону в понеділок.

За його словами, було відбито 14 атак окупантів. Водночас ворог зазнає великих втрат.

"108 окупантів знищено, 185 поранено. Також знищено ворожий танк, дві бойові машини піхоти, бойову ремонтно-евакуаційну машину, легкий броньований тягач, також самохідний 270-мініметровий міномет "Тюльпан", 82-мм міномет, а також безпілотник і склад із боєприпасами", - повідомив речник Східного управління військ.

На запитання, чи збільшується інтенсивність обстрілів із боку РФ і чи збільшуються втрати окупантів у техніці Череватий відповів ствердно.

Теги: #війна #зсу

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