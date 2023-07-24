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13:24 24.07.2023

СБУ розслідує спроби російських ексвласників одного з українських банків обійти санкції РНБО

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СБУ розслідує спроби російських ексвласників одного з українських банків обійти санкції РНБО

Служба безпеки України розслідує спроби російських олігархів, яким нещодавно належав один із найбільших українських банків, обійти економічні санкції Ради національної безпеки і оборони та західних партнерів України.

"Зокрема, спецслужба викрила топменеджерів фінустанови, яких росіяни залучали до організації схем зі зміни номінальних власників їхнього бізнесу", - повідомляється в телеграм-каналі української спецслужби в понеділок.

За інформацією СБУ, обхід міжнародних та українських санкцій дав би змогу олігархам виводити кошти з України та використовувати їх у РФ, де функціонують підконтрольні їм страхові, телекомунікаційні й торговельні компанії.

"Цей бізнес активно співпрацює з російськими збройними формуваннями, які воюють в Україні: надає послуги зв'язку на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, здійснює речове забезпечення армії РФ", - зазначено в повідомленні.

Слідчі СБУ проводять розслідування, щоб встановити всі обставини злочину.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання топменеджменту виявлено засоби комунікації та носії інформації з підтвердженнями незаконної діяльності його колишніх російських власників.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Теги: #сбу

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