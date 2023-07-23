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Зеленський: Україні потрібен повноцінний повітряний щит – лише так можна перемогти російський ракетний терор
Сили оборони України за добу знищили, зокрема, командний пункт противника, станцію РЕБ і п'ять артзасобів на вогневих точках
Сили оборони України продовжують наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках - Генштаб
Генпрокурор: Участь Білоруського Червоного Хреста в депортації українських дітей є співучастю в міжнародному злочині
Зеленський: Україні потрібен повноцінний повітряний щит – лише так можна перемогти російський ракетний терор
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