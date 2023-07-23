Події

04:49 23.07.2023

В Одесі внаслідок нічного обстрілу зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, пошкоджені православні святині

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В Одесі внаслідок нічного обстрілу зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, пошкоджені православні святині


 В Одесі внаслідок нічного обстрілу зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, понівечені православні святині, повідомляють у Телеграм-каналі Міської ради.
"У ніч з 22 на 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що крім значних пошкоджень будівлі постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперівську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.
Зараз на місці працюють рятувальники і міські комунальні служби.
 

Теги: #собор #удар #одеса #руйнування

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