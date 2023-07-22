На фронті за добу було 30 бойових зіткнень, окупанти намагалися атакувати в Донецькій і Луганській областях

Противник зосереджує основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, протягом доби відбулося приблизно 30 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару неподалік Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.

На куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 6 населених пунктів Харківської області.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Надії Луганської області та Торське, Григорівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Серебрянського лісу і Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали 6 населених пунктів.

На бахмутському напрямку під щільним вогнем артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки в районі Богданівки та Іванівського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ у Авдіївки. Противник завдав авіаційного удару в районі Сєверного Донецької області. Водночас здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ поблизу Красногорівки і Мар'їнки Донецької області. У районі Красногорівки противник завдав авіаційного удару. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

На шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Благодатного в Донецькій області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на південь від Новодарівки Запорізької області. Завдав авіаційних ударів у районах Гуляйпільського, Малої Токмачки, Новоданилівки та П'ятихаток Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.