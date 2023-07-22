До суду передано справу проти членів угруповання, які вчиняли на Харківщині розбій, видаючи себе за правоохоронців

Харківська обласна прокуратура затвердила та спрямувала до суду обвинувальний акт стосовно дев'яти учасників угруповання, які, видаючи себе за правоохоронців, вчиняло розбійні напади на жителів регіону, займалося бандитизмом і крадіжками, зокрема й на деокупованих територіях.

"45-річний організатор - колишній співробітник правоохоронних органів, який володіє методами та способами здійснення оперативно-розшукових заходів, використовував ці знання, щоб він і члени його банди не були викриті. До складу озброєної банди організатор залучив своїх знайомих, зокрема з кримінальним минулим", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури на своїй сторінці у фейсбуці.

За даними слідства, члени групи видавали себе за співробітників правоохоронного органу, використовуючи для цього захисну амуніцію і тактичне спорядження з відповідними нашивками.

Вони вчиняли розбійні напади на жителів регіону і, погрожуючи їм вогнепальною зброєю та застосовуючи фізичне насильство, забирали в потерпілих гроші, ювелірні прикраси, транспортні засоби та інше майно. При цьому члени групи використовували вогнепальну зброю, яку отримали як учасники добровольчого підрозділу для відсічі військовому вторгненню РФ на територію України.

Організатор здійснював планування злочинної діяльності, зокрема, підшуковував осіб, на яких надалі вчинялися розбійні напади, а також вживав заходів конспірації. Інші учасники безпосередньо скоювали злочини та приховували їхні сліди.

Крім того, учасники банди скоювали крадіжки техніки, спортивного інвентарю та інших цінних речей із приватних будинків, розташованих у звільненому від російської окупації с. Циркуни Харківського району.

Банду було викрито у вересні 2022 року. Усім дев'ятьом учасникам інкримінується вчинення розбійних нападів (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України). Вісім із них обвинувачуються також у бандитизмі (ст. 257 КК). Крім того, окремим учасникам групи також інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом, крадіжки, скоєні організованою групою (ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 185 КК), а також незаконне поводження з вогнепальною зброєю та боєприпасами, викрадення людини та позбавлення її волі (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 146 КК).

Справу розглядатимуть у Комінтернівському районному суді Харкова.