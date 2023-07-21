Польща закупить 96 гелікоптерів Apache для посилення східного кордону

Польща закупить у США 96 ударних гелікоптерів Apache, щоб зміцнити східний кордон, заявив у п'ятницю міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Ми стежили (на спільних польсько-американських військових навчаннях, що відбуваються на 21-му Центральному авіаційному полігоні в Надажицях Великопольського воєводства - ІФ-У) за Apache не просто так - тому що ми оснастимо Військо Польське 96 такими гелікоптерами. Ще до реалізації контракту ми забезпечимо використання Військом Польським восьми таких вертольотів, наданих нам армією США. Я говорив про це з міністром оборони США Ллойдом Остіном під час візиту до США на початку травня", - сказав польський міністр оборони, якого цитує польське агентство PAP.

Він уточнив, що прийняття на озброєння гелікоптерів Apache польськими військовими зумовлене прагненням зміцнити східний кордон.

За словами Блащака, на початку серпня перші польські пілоти розпочнуть навчання управлінню американськими гелікоптерами, "й відразу після навчання ці перші вісім Apache надійдуть до польської армії".

Boeing AH-64 Apache - основні ударні вертольоти, які армія США використовує з 1980-х років.