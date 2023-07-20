Жертвами нічного удару по Миколаєву стало літнє подружжя

Рятувальники витягли з-під завалів тіло жінки, яка загинула внаслідок удару російських окупантів по Миколаєву в ніч на четвер, вона стала другою жертвою терористичної атаки, повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

"Станом на 16.35, на жаль, уже двоє загиблих від нічної ворожої терористичної атаки Миколаєва.... З-під завалів пошкодженого будинку дістали тіло літньої жінки - дружини загиблого чоловіка, якого дістали з-під руїн раніше", - написав Шайхет у телеграмі.

За його словами, пошукові роботи на місці трагедії тривають. Поліція на місцях влучання документує наслідки.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив цю інформацію. "Стало відомо, що з-під завалів рятувальники дістали тіло загиблої жінки. Отже, внаслідок російського обстрілу загинуло двоє людей - подружжя", - написав він у телеграмі.

Як повідомлялося, в ніч на 20 липня російські окупанти вдарили по центру Миколаєва, унаслідок влучання загорівся житловий будинок і гараж. Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок влучання зруйновано кілька поверхів триповерхового будинку й виникла пожежа площею 450 кв. м, яку пожежники ліквідували о 07:45. Триває розбір завалів. Пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки. Повідомлялося про 19 постраждалих унаслідок удару.