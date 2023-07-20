Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі і звинуватити в цьому Україну

Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі і звинуватити в цьому Україну на тлі рішення Кремля заблокувати Чорноморську зернову угоду. Про це заявив прессекретар Ради національної безпеки США Адам Годж, повідомляє телеканал CNN.

"Росія може завдати удару по цивільних суднах у Чорному морі і звинуватити в цьому Україну після рішення Кремля вийти з Чорноморської зернової ініціативи", - зазначив він.

За словами представника Ради нацбезпеки, Росія встановила додаткові морські міни на підході до українських портів. Раніше того самого дня Міністерство оборони Росії заявило, що будь-яке судно, що йде в бік українського порту, розглядатиметься як таке, що потенційно перевозить військовий вантаж.

"Ми вважаємо, що це скоординована спроба виправдати будь-які напади на цивільні судна в Чорному морі і покласти провину за ці напади на Україну", - заявив Годж.

У понеділок, 17 липня, закінчився термін дії Чорноморської зернової ініціативи - угоди, яка була укладена рік тому за посередництва Туреччини і ООН і дозволяла експортувати українське зерно. Угода гарантувала безпечний прохід суден із українським зерном через Чорне море до турецької протоки Босфор.

"За кілька днів, що минули після закінчення терміну дії угоди, Росія завдала ракетних і безпілотних ударів по портовому місту Одеса, знищивши сільськогосподарську інфраструктуру і приблизно 60 тис. тонн зерна", - йдеться в повідомленні CNN.