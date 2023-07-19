У Харкові поліклініка купила футболки і кросівки по 5 тис. грн, головлікаря відсторонено на час перевірки

\ Міський голова Харкова Ігор Терехов пообіцяв розібратися з тендерами в поліклініці №24, яка підписала договір на купівлю чотирьох футболок за ціною понад 5 тис. грн за штуку.

"Мер Харкова Ігор Терехов пообіцяв розібратися в ситуації з тендерами 24 поліклініки. Головлікаря відсторонено через ситуацію, що склалася, триває службове розслідування", - повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

29 червня Харківська міська поліклініка №24 підписала договір про придбання чотирьох футболок на загальну суму 21 тис. грн з ФОП "Клименко Артем Вікторович". Раніше поліклініка неодноразово закуповувала футболки у того ж ФОП за зіставними цінами і навіть дорожче. Зокрема, у травні було куплено дві футболки по 6 276 грн за штуку.

Крім того, поліклініка неодноразово закуповувала в того ж ФОП жіночі та чоловічі кросівки. Так, у квітні 2023 року було підписано договір на купівлю двох пар жіночих кросівок по 6 430 грн за пару, а в листопаді 2022 року - дві пари чоловічих - по 5480 грн за пару.