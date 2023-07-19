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14:56 19.07.2023

Україна вивчає можливості відновлення "зернового коридору", включно із супроводом конвоями

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Україна вивчає можливості відновлення "зернового коридору", включно із супроводом конвоями

Україна вивчає можливість безпечного функціонування "зернового коридору", включно з можливим супроводом конвоями.

Про це сказав у середу в Києві президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі з главою уряду Ірландії Лео Варадкаром.

"Як ми можемо гарантувати безпеку в цьому коридорі? Тут є різні аспекти. Ми порушували питання щодо окремих конвоїв. Їх потрібно обговорювати не лише з Туреччиною, а і з іншими нашими партнерами", - сказав він.

За його словами, "і ООН, і Туреччина, і військові можуть сказати, що гарантій 100% ніхто не дає. Але це дуже легка позиція. Це не та позиція, на яку ми готові. Тому що для нас потрібно, щоб коридор діяв".

Зеленський зазначив, що деякі компанії-орендатори кораблів або агротрейдери "самі звертаються до нас, що ми готові йти коридором". "І якщо держава дає нам на це дозвіл, ми підемо і будемо брати на себе відповідні ризики. Тут я також чекаю на відповідь від Міністерства інфраструктури та від наших військових", - сказав він.

Зеленський також висловив думку, що Росія "завжди, коли так робить, вона змушує вас до чогось. І не тільки нас, а й партнерів, і ООН. Відкрити щось, зняти санкції з чогось. Багато різних розмов, за лаштунками того, що знає Україна. Подобається комусь це чути чи ні, але це факт".

"Але, слава Богу, у нас є розвідка, і вона працює", - зазначив він.

Теги: #зерно #зеленський

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