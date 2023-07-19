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11:58 19.07.2023

Іспанія відправить в Україну 4 танки Leopard, нову партію озброєння і боєприпасів - ЗМІ

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Іспанія відправить в Україну 4 танки Leopard, нову партію озброєння і боєприпасів - ЗМІ

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила у вівторок про відправлення в Україну останніх чотирьох танків Leopard, які ще не доставили, а також про нову партію легкого озброєння та великокаліберних боєприпасів.

Як повідомляє видання Europa Press, про це Роблес повідомила після участі у відеоконференції з міністрами оборони Контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн", де вона уточнила, що транспортування відбуватиметься морським шляхом.

Крім останніх чотирьох танків Leopard 2A4, також в Україну відправлять після відповідних капітальних ремонтів десять бронетранспортерів і кілька броньованих всюдиходів, легких вантажівок і машин швидкої допомоги.

Зустріч у форматі "Рамштайн", як пояснюється в заяві міноборони Іспанії, "зміцнює ідею єдності союзників і партнерів, яким удалося проаналізувати останні події в конфлікті й узгодити механізми для ефективного задоволення найнагальніших потреб України у вирішальний момент".

У своєму виступі міністр згадала про передачу Іспанією Україні посиленого польового госпіталю з можливостями екстреної хірургії, необхідними післяопераційними приміщеннями, аптекою, стерилізацією, лабораторією та двома модулями госпіталізації. Польовий госпіталь залишив Іспанію у вівторок, його прибуття до Польщі, звідки він вирушить транзитом в Україну, заплановано на 23 липня. За словами Роблес, у понеділок повернулися українські лікарі та персонал тилового забезпечення, які "після двох тижнів інтенсивної підготовки в Сарагосі здатні розгорнути, налаштувати й керувати цим госпіталем у зоні конфлікту".

Також міністр відзначила актуальність навчального координаційного центру в Толедо, де наразі проходять підготовку військовослужбовці, і знову заявила про відданість Іспанії підтримці України в її прагненні до "повного, справедливого й міцного миру".

Як повідомлялося, Іспанія відправила Україні перші шість танків Leopard на початку квітня.

Теги: #україна #іспанія #військова_допомога

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