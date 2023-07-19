Події

10:40 19.07.2023

Новий маршрут експорту української с/г продукції має пролягати через територіальні води Болгарії та Румунії - посол України в Туреччині

2 хв читати
Новий маршрут експорту української с/г продукції має пролягати через територіальні води Болгарії та Румунії - посол України в Туреччині

Новий маршрут для транспортування агропродукції України може проходити через територіальні води Болгарії та Румунії, це допоможе мінімізувати ризики після одностороннього виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи, заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Позиція Туреччини в цій ситуації, а саме готовність домовлятися з РФ, є традиційною політикою країни для того, щоб задовольнити свої інтереси. Туреччина прагне до продовження медіаторських послуг, оскільки вона як посередник "зернової угоди" намагається знайти золоту середину й мінімізувати ризики", - сказав він в ефірі марафону "Єдині новини".

За його словами, росіяни, можливо, не вдаватимуться до виконання всіх погроз, про які вони говорять. Однак загроза залишається, і це впливає на шипінгові компанії, страхування тощо.

"Будьмо чесними. Росія, вийшовши з угоди, заявила про те, що вона не гарантує безпеки. А це означає, що вони обстрілюватимуть порти, інфраструктуру і, можливо, кораблі. У цьому й ризик", - сказав посол.

Боднар нагадав, що Україна створила фонд для забезпечення цих ризиків, однак є певні умови.

"Ми також маємо можливості залучати кораблі й компанії. З нашого погляду, це можна реалізувати навіть не використовуючи цього маршруту, який уже було погоджено, а через територіальні води Румунії та Болгарії. Це також можливий варіант, щоб мінімізувати ризики", - пояснив він.

Водночас Боднар наголосив на необхідності відповідальності міжнародної спільноти, щоб, з одного боку, допомогти Україні реалізувати такий сценарій, а з другого - тиснути на Росію для запобігання її можливих атак.

Теги: #маршрут #пропозиція #зернова_ініціатива

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:32 18.07.2023
Росія намагається спровокувати політичні та міграційні кризи

Росія намагається спровокувати політичні та міграційні кризи

17:22 18.07.2023
Шмигаль: Пропонуємо продовжити роботу "зернової ініціативи" у тристоронньому форматі

Шмигаль: Пропонуємо продовжити роботу "зернової ініціативи" у тристоронньому форматі

13:39 18.07.2023
ЄС працює з ООН і Туреччиною, щоб переконати Москву переглянути рішення про вихід із Чорноморської зернової ініціативи - дипломат

ЄС працює з ООН і Туреччиною, щоб переконати Москву переглянути рішення про вихід із Чорноморської зернової ініціативи - дипломат

14:00 17.07.2023
Ердоган заявив, що обговорюватиме з Путіним майбутнє "зернової угоди" - ЗМІ

Ердоган заявив, що обговорюватиме з Путіним майбутнє "зернової угоди" - ЗМІ

12:22 17.07.2023
Саботаж РФ "зернового коридору" не дозволив експортувати 25 млн тонн агропродукції - АМПУ

Саботаж РФ "зернового коридору" не дозволив експортувати 25 млн тонн агропродукції - АМПУ

16:53 14.07.2023
Ердоган заявив, що дотримується з Путіним "однієї думки" щодо продовження "зернової ініціативи"

Ердоган заявив, що дотримується з Путіним "однієї думки" щодо продовження "зернової ініціативи"

10:32 10.07.2023
Кремль погрожуватиме не продовжувати "зернову угоду" для досягнення своїх цілей - ISW

Кремль погрожуватиме не продовжувати "зернову угоду" для досягнення своїх цілей - ISW

01:05 08.07.2023
Я прагну продовження Чорноморської зернової ініціативи – Ердоган

Я прагну продовження Чорноморської зернової ініціативи – Ердоган

23:47 06.07.2023
Зеленський обговорить з Ердоганом зернову ініціативу та обмін полоненими

Зеленський обговорить з Ердоганом зернову ініціативу та обмін полоненими

16:18 05.07.2023
Глава МЗС Туреччини і держсекретар США обговорили "зернову угоду"

Глава МЗС Туреччини і держсекретар США обговорили "зернову угоду"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО України знищила 13 "Калібрів", одну Х-59 та 23 БПЛА

ЗС України за добу знищили 470 окупантів

У небі над Києвом збито всі БПЛА, запущені ворогом уночі

РФ атакувала Україну шістьма "Калібрами" і 35-ма "Шахедами-136", ППО ліквідувала всі ракети і 31 дрон

Жоден компонент із вільного світу не повинен бути використаний у російській зброї

ОСТАННЄ

Іспанія відправить в Україну 4 танки Leopard, нову партію озброєння і боєприпасів - ЗМІ

Зеленський підписав закон про запровадження випробувального терміну до пів року для контрактників, уперше прийнятих на військову службу

Нічні повітряні атаки РФ призвели до відключення ЛЕП у Миколаївській та Одеській областях - Міненерго

СБУ затримала навідницю, яка готувала удари РФ по Миколаївщині

Унаслідок атаки РФ на Одещині поранено 12 осіб

Лукашенко причетний до депортації українських дітей - ISW

Окупанти за добу обстріляли 4 прикордонні села на Чернігівщині та Сумщині

Окупанти оголосили про евакуацію 2 тис. осіб із Криму й перекрили трасу "Таврида" - Держприкордонслужба

ППО України знищила 13 "Калібрів", одну Х-59 та 23 БПЛА

Від початку липня посилилися бойові дії в пониззі Дніпра біля Херсона - британська розвідка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА