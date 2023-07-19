Новий маршрут експорту української с/г продукції має пролягати через територіальні води Болгарії та Румунії - посол України в Туреччині

Новий маршрут для транспортування агропродукції України може проходити через територіальні води Болгарії та Румунії, це допоможе мінімізувати ризики після одностороннього виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи, заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Позиція Туреччини в цій ситуації, а саме готовність домовлятися з РФ, є традиційною політикою країни для того, щоб задовольнити свої інтереси. Туреччина прагне до продовження медіаторських послуг, оскільки вона як посередник "зернової угоди" намагається знайти золоту середину й мінімізувати ризики", - сказав він в ефірі марафону "Єдині новини".

За його словами, росіяни, можливо, не вдаватимуться до виконання всіх погроз, про які вони говорять. Однак загроза залишається, і це впливає на шипінгові компанії, страхування тощо.

"Будьмо чесними. Росія, вийшовши з угоди, заявила про те, що вона не гарантує безпеки. А це означає, що вони обстрілюватимуть порти, інфраструктуру і, можливо, кораблі. У цьому й ризик", - сказав посол.

Боднар нагадав, що Україна створила фонд для забезпечення цих ризиків, однак є певні умови.

"Ми також маємо можливості залучати кораблі й компанії. З нашого погляду, це можна реалізувати навіть не використовуючи цього маршруту, який уже було погоджено, а через територіальні води Румунії та Болгарії. Це також можливий варіант, щоб мінімізувати ризики", - пояснив він.

Водночас Боднар наголосив на необхідності відповідальності міжнародної спільноти, щоб, з одного боку, допомогти Україні реалізувати такий сценарій, а з другого - тиснути на Росію для запобігання її можливих атак.