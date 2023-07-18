Зеленський підписав закон про демобілізацію родичів загиблих або зниклих безвісти на війні
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє звільняти зі служби військовослужбовців, які були призвані за мобілізацією та проходять її за контактом, у разі, якщо їхні близькі родичі загинули або зникли безвісти в період воєнного стану.
Як зазначено в картці відповідного законопроєкту №8009, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ було повернуто до парламенту з підписом глави держави 18 липня.
Як повідомлялося, Верховна Рада 3 травня ухвалила в цілому законопроєкт №8009.
Документ передбачає внесення змін до статті 26 закону "Про військовий обов'язок і військову службу". Зокрема пропонується встановити додаткову підставу для звільнення з військової служби під час воєнного стану військовослужбовців, які проходять її за призовом під час мобілізації та за контрактом.
Згідно з законопроєктом, ідеться про випадки, коли близькі родичі військовослужбовців загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із гарантування національної безпеки та оборони, стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, а також під час гарантування національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.
У документі зазначено, що до близьких родичів належать чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні брат (сестра) військовослужбовців.