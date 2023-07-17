Події

19:14 17.07.2023

Окупанти завдали 5 ракетних і 34 авіаудари по Україні за добу

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Окупанти завдали 5 ракетних і 34 авіаудари по Україні за добу

Російські окупанти протягом доби завдали п'ять ракетних ударів по території України із зенітно-ракетних комплексів С-300, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 понеділка, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Крім того, ворог завдав 34 авіаційних удари і здійснив понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. "Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені діти й дорослі мирні люди, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначають у Генштабі.

Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Білопілля Сумської області, Макарівки, Благодатного, Новодарівки та Комара Донецької області, Оріхова Запорізької області.

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 90 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, зокрема, міст Вовчанськ і Куп'янськ Харківської області, Краматорськ, Костянтинівка, Часів Яр, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, Очаків Миколаївської області та міста Херсон.

"Імовірність нанесення ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголосили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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