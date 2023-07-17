Події

00:27 17.07.2023

Унаслідок повторного недільного ворожого удару по Харкову жертв і постраждалих немає

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Унаслідок повторного недільного ворожого удару по Харкову жертв і постраждалих немає


У неділю, близько 22:10, російські окупаційні війська завдали повторного удару по території підприємства в Основ'янському районі Харкова, повідомив прес-секретар облпрокуратури Дмитро Чубенко.
"Обстріл о 22:10 був по території того ж промислового підприємства в Основ'янському районі, що й попереднього разу. Травмованих і загиблих немає", - сказав Чубенко.
Як повідомлялося раніше, у неділю, близько 18:50, окупанти завдали ракетного удару двома С-300 по підприємству в Основ'янському районі Харкова. У результаті 1 людина загинула, 3 дістали поранення.

Теги: #атака #україна #харків #удари

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