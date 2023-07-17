Унаслідок повторного недільного ворожого удару по Харкову жертв і постраждалих немає



У неділю, близько 22:10, російські окупаційні війська завдали повторного удару по території підприємства в Основ'янському районі Харкова, повідомив прес-секретар облпрокуратури Дмитро Чубенко.

"Обстріл о 22:10 був по території того ж промислового підприємства в Основ'янському районі, що й попереднього разу. Травмованих і загиблих немає", - сказав Чубенко.

Як повідомлялося раніше, у неділю, близько 18:50, окупанти завдали ракетного удару двома С-300 по підприємству в Основ'янському районі Харкова. У результаті 1 людина загинула, 3 дістали поранення.