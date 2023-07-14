До військової освіти треба залучити тих, хто захищає державу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю нараду щодо військової освіти.

"Увесь досвід воїнів, усі набуті компетенції українців та українок у війні, наш спільний із партнерами новий досвід оборони - все це маємо інтегрувати в оновлену українську військову освіту", - сказав Зеленський у відеозверненні у п'ятницю.

Зрозуміло, зазначив він, що "ця сфера на державному рівні заслуговує на суттєве оновлення. І дуже важливо, щоб до дискусії про таке оновлення були залучені ті, хто зараз практично захищає нашу державу і вже тренує захисників і захисниць нашої держави".