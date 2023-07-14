Резніков: Данія надала Україні 6 БПЛА для сканування мін

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про передання від Данії в рамках пакета допомоги Україні 6 БПЛА для сканування мін.

"Міністерство оборони Данії в рамках пакета допомоги Україні надало 6 безпілотників для сканування мін. Ці безпілотники використовують для нетехнічного обстеження територій, зокрема водойм, щодо наявності вибухонебезпечних предметів. Це новітній інноваційний підхід до обстеження територій", - написав Резніков у твіттері в п'ятницю.

Він подякував уряду Данії та ексміністру оборони Мортену Бодскову, а також своєму колезі Троельсу Лунду Поульсену.