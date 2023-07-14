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13:47 14.07.2023

Посадовцям "Київмедспецтрансу" повідомлено про підозру у привласненні понад 12 млн для "швидких"

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Посадовцям "Київмедспецтрансу" повідомлено про підозру у привласненні понад 12 млн для "швидких"

Вісьмом учасникам схеми привласнення понад 12,6 млн грн, виділених на карети швидкої медичної допомоги для Києва, зокрема трьом посадовим особам комунальної організації "Київмедспецтранс", повідомлено про підозру у службовому підробленні та привласненні бюджетних коштів, інформують у Київській міській прокуратурі.

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру вісьмом особам, а саме трьом посадовцям КО "Київмедспецтранс" та директорам п’яти товариств у службовому підробленні та привласненні бюджетних коштів (ч. 3 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 366, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України)", - повідомляють у телеграм-каналі столичної прокуратури в п'ятницю.

За даними слідства, троє посадовців КО "Київмедспецтранс" (двоє заступників керівника та начальник відділу) у співучасті з директорами п'яти підприємств організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених Київській міській державній адміністрації для функціонування та якісного надання послуг у сфері забезпечення столиці каретами швидкої медичної допомоги.

"Для цього учасники схеми створили мережу фіктивних підприємств, які отримували перемогу у закупівлях автозапчастин до автомобілів швидкої медичної допомоги та постачали їх комунальному об’єднанню за завищеними цінами", - наголошується в повідомленні.

Загалом було проведено 16 закупівель електричного обладнання та запчастин для карет швидкої медичної допомоги. За висновком експертизи встановлено завищення цін на суму понад 12,6 млн грн.

У повідомленні уточнюється, що з метою приховування злочину посадові особи "Київмедспецтрансу" ініціювали проведення експертизи щодо відповідності закупівельних цін ринковим.

"Разом з тим, як встановило слідство, предметом дослідження експертизи були завідомо підроблені офіційні документи, отримані нібито від офіціальних імпортерів та виробників", - інформують у прокуратурі.

Встановлено також, що за надання правильного висновку службовці "Київмедспецтранс" забезпечили експертам безоплатний ремонт їхніх особистих автомобілів на своїй базі.

 

Теги: #прокуратура #підозра #київмедспецтранс

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