Події

08:33 13.07.2023

Один "Калібр" і чотири "шахеди" ППО ліквідувала в Миколаївській області

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Один "Калібр" і чотири "шахеди" ППО ліквідувала в Миколаївській області

У Миколаївській області ППО ліквідувала одну ракету типу "Калібр" і чотири іранські "Shahed 136/131", повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Уночі, 13 липня, силами і засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області було збито ракету "Калібр" і чотири дрони-камікадзе типу "Shahed 136/131", - написав він у телеграм-каналі.

Кім уточнив, що 12 липня в Миколаївській області ППО повітряного командування "Південь" знищила чотири ворожі БПЛА: розвідувальний "Орлан-10", ударний БПЛА "Ланцет" і два БПЛА невстановленого типу.

Також у Миколаївському районі 12 липня о 13:02 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Водночас у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч минули відносно спокійно.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #миколаївська

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