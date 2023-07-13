Події

07:27 13.07.2023

За добу відбулося понад 35 зіткнень ЗС України з окупантами

3 хв читати
За добу відбулося понад 35 зіткнень ЗС України з окупантами

Упродовж 12 липня між Силами оборони України та російськими окупантами відбулося понад 35 бойових зіткнень за чотирма напрямками, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник і далі зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося понад 35 бойових зіткнень", - ідеться в повідомленні.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Гута-Студенецька Чернігівської області; Винторівка, Манухівка Сумської області та Відродженівське, Ізбицьке, Землянки  Харківської області.

На куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі  Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.

На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційних ударів біля Білогорівки Луганської області та Спірного, Веселого і Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Невське, Серебрянський ліс, Білогорівка га Луганщині та Спірне, Берестове, Роздолівка Донецької області.

На бахмутському напрямку, ворог завдав авіаційних ударів в районах Ступочок, Олександро-Шультиного та Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Олександро-Шультине, Диліївка, Дружба, Північне та Південне Донецької області.

На авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районах Авдіївки та Кераміка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Пантелеймонівки на Донеччині. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Керамік, Бердичі, Авдіївка, Яснобродівка та Карлівка Донецької області.

На мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда, Єлизаветівка та Катеринівка.

На шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційних ударів біля Золотої Ниви, Макарівки та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Ольгівське, Малинівка, Єгорівка та Оріхів Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Шляхове, Тягинка, Ромашкове, Софіївка, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної  операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:20 13.07.2023
ЗС України ліквідували 11 із 15 "шахедів", які атакували Україну вночі

ЗС України ліквідували 11 із 15 "шахедів", які атакували Україну вночі

07:20 13.07.2023
Сили ППО ліквідували близько десятка іранських дронів

Сили ППО ліквідували близько десятка іранських дронів

20:13 12.07.2023
Українська авіація завдала 6 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українська авіація завдала 6 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

19:31 12.07.2023
Окупанти завдали 59 авіаударів по Україні за добу і запустили 15 ударних дронів, 11 із них збито

Окупанти завдали 59 авіаударів по Україні за добу і запустили 15 ударних дронів, 11 із них збито

19:11 12.07.2023
ЗС України продовжують контрнаступ у Запорізькій області, стримують атаки окупантів на сході

ЗС України продовжують контрнаступ у Запорізькій області, стримують атаки окупантів на сході

07:22 12.07.2023
ЗС України продовжують контрнаступ на півдні, за добу на фронті відбулося 29 бойових зіткнень

ЗС України продовжують контрнаступ на півдні, за добу на фронті відбулося 29 бойових зіткнень

07:17 12.07.2023
Окупанти завдали 65 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 65 авіаударів по Україні за добу

06:43 12.07.2023
Українська авіація завдала 15 ударів по живій силі окупантів

Українська авіація завдала 15 ударів по живій силі окупантів

18:59 11.07.2023
В окупованому Генічеську посилено репресії проти місцевих жителів - Генштаб ЗСУ

В окупованому Генічеську посилено репресії проти місцевих жителів - Генштаб ЗСУ

18:46 11.07.2023
ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні, за добу на фронті відбулося 17 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні, за добу на фронті відбулося 17 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО ліквідувала 20 із 20 "шахедів" і два "Калібри"

ЗС України ліквідували 11 із 15 "шахедів", які атакували Україну вночі

Сили ППО ліквідували близько десятка іранських дронів

На саміті НАТО сформовано фундамент безпеки України

ЗС України просунулися на південному фланзі навколо Бахмута, закріплюються на зайнятих рубежах

ОСТАННЄ

Один "Калібр" і чотири "шахеди" ППО ліквідувала в Миколаївській області

Чотири людини постраждали, двох із них госпіталізовано з осколковими пораненнями після нічної атаки РФ на Київ

На Донеччині вісім людей постраждали від російської агресії

Окупанти випустили 487 снарядів по Херсонській області, є жертви

Криза вартості життя підживлює політичні заворушення - індекс політичних ризиків WTW

ППО ліквідувала 20 із 20 "шахедів" і два "Калібри"

"Укрпошта" використає EUR22,7 млн кредиту ЄБРР на закупівлю електровелосипедів і комерційних вантажівок

Один "шахед" сили ППО збили в небі над Дніпропетровською областю

Google відмовилася від розробки чат-бота для покоління Z

Окупанти обстріляли дев’ять громад Сумської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА