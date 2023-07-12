Окупанти завдали 59 авіаударів по Україні за добу і запустили 15 ударних дронів, 11 із них збито

Російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів по території України за минулу добу і здійснили 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій українських військ і населених пунктів.

"На жаль, є загиблі та поранені цивільні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 середи.

Також протягом доби російські окупанти атакували Україну 15 ударними безпілотними літальними апаратами іранського виробництва типу Shahed. "У результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено 11 ударних БПЛА", - йдеться у зведенні.

Упродовж доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 90 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях, зокрема, міст Куп'янськ Харківської області, Лиман, Торецьк, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе та Оріхів Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області, Херсон та Берислав Херсонської області.

Противник завдав авіаційних ударів у районі Кислівки Харківської області, Білогорівки Луганської області та Спірного, Веселого, Роздолівки, Ступочки, Олександро-Шультиного, Диліївки, Пантелеймонівки, Красногорівки, Золотої Ниви, Макарівки та Рівнополя Донецької області.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначили в Генштабі.