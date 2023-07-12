Події

19:11 12.07.2023

ЗС України продовжують контрнаступ у Запорізькій області, стримують атаки окупантів на сході

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ЗС України продовжують контрнаступ у Запорізькій області, стримують атаки окупантів на сході

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках у Запорізькій області, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 середи.

Противник і далі зосереджує основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на сході України, тривають важкі бої. За даними Генштабу, протягом доби відбулося 22 бойових зіткнення.

"На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону... На Лиманському напрямку впродовж доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області... На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районі Авдіївки... На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки", - ідеться у зведенні.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню українських військ. На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність, на волинському та поліському оперативна обстановка без істотних змін.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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