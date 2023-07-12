Події

07:22 12.07.2023

ЗС України продовжують контрнаступ на півдні, за добу на фронті відбулося 29 бойових зіткнень

2 хв читати
ЗС України продовжують контрнаступ на півдні, за добу на фронті відбулося 29 бойових зіткнень

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському і бердянському напрямках у Запорізькій області, закріплюються на досягнутих рубежах, тривають важкі бої на чотирьох напрямках, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Противник і далі зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 29 бойових зіткнень", - інформує Генштаб ЗСУ.

Повідомляється, що "На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону... На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік Веселого на Донеччині... На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії наші захисники успішно відбили атаки противника у населеного пункту Григорівка і на схід від Оріхово-Василівки".

"На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Авдіївки, Первомайського та Невельського... На Мар'їнському напрямку, під ворожим вогнем артилерії, наші захисники відбили всі атаки в районах населених пунктів Побєда, Новомихайлівка та Мар'їнка... На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в Благодатному районі", - ідеться у зведенні.

ЗС України продовжують вести контрнаступ на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню наших військ, на сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

Зазначається, що на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. "Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Певні підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання в прикордонних з Україною районах", - розповіли в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:17 12.07.2023
Окупанти завдали 65 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 65 авіаударів по Україні за добу

06:43 12.07.2023
Українська авіація завдала 15 ударів по живій силі окупантів

Українська авіація завдала 15 ударів по живій силі окупантів

18:59 11.07.2023
В окупованому Генічеську посилено репресії проти місцевих жителів - Генштаб ЗСУ

В окупованому Генічеську посилено репресії проти місцевих жителів - Генштаб ЗСУ

18:46 11.07.2023
ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні, за добу на фронті відбулося 17 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні, за добу на фронті відбулося 17 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

09:24 11.07.2023
Українські війська продовжують вести наступальні дії на північ і південь від Бахмута - речник Генштабу

Українські війська продовжують вести наступальні дії на північ і південь від Бахмута - речник Генштабу

08:22 11.07.2023
ППО Сил оборони за добу збили вертоліт і 26 ударних БПЛА

ППО Сил оборони за добу збили вертоліт і 26 ударних БПЛА

07:53 11.07.2023
Російські війська 26 разів обстріляли прикордоння Сумської області

Російські війська 26 разів обстріляли прикордоння Сумської області

07:35 11.07.2023
Окупанти здійснили 48 авіаударів і 60 обстрілів із РСЗВ

Окупанти здійснили 48 авіаударів і 60 обстрілів із РСЗВ

07:32 11.07.2023
ЗС України відбивають удари противника на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

ЗС України відбивають удари противника на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

18:53 10.07.2023
Протягом доби відбулося 17 бойових зіткнень на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках - Генштаб ЗСУ

Протягом доби відбулося 17 бойових зіткнень на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни атакували Київ "шахедами", всі ворожі цілі ліквідовано - КМВА

Загроза атаки ударними БпЛА у Київській та Кіровоградській областях - ПС ЗСУ

Загроза атаки ракетами та БпЛА у Сумській та Полтавській областях – ПС ЗСУ

Привеземо в Україну нові інструменти захисту - Зеленський

Саміт НАТО у 2024 році відбудеться у Вашингтоні, у 2025-му - в Нідерландах

ОСТАННЄ

12 липня: Яке сьогодні свято

Площа обстежених піротехніками сільгоспземель за 2 тижні зросла на 10 тис. га

Ощадбанк з 1 вересня повертає фізичну ідентифікацію для ВПО у своїх відділеннях

Росіяни атакували Київ "шахедами", всі ворожі цілі ліквідовано - КМВА

Польща надасть інфраструктуру для навчання українських льотчиків на F-16

Влада КНР має намір посилити правила для технологій ШІ – FT

Загроза атаки ударними БпЛА у Київській та Кіровоградській областях - ПС ЗСУ

Це стільки, скільки ми можемо запропонувати зараз – Каллас про рішення НАТО щодо членства України

Загроза атаки ракетами та БпЛА у Сумській та Полтавській областях – ПС ЗСУ

Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлено 370 абонентів у Сумській області - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА