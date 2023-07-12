ЗС України продовжують контрнаступ на півдні, за добу на фронті відбулося 29 бойових зіткнень

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському і бердянському напрямках у Запорізькій області, закріплюються на досягнутих рубежах, тривають важкі бої на чотирьох напрямках, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Противник і далі зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 29 бойових зіткнень", - інформує Генштаб ЗСУ.

Повідомляється, що "На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону... На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік Веселого на Донеччині... На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії наші захисники успішно відбили атаки противника у населеного пункту Григорівка і на схід від Оріхово-Василівки".

"На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Авдіївки, Первомайського та Невельського... На Мар'їнському напрямку, під ворожим вогнем артилерії, наші захисники відбили всі атаки в районах населених пунктів Побєда, Новомихайлівка та Мар'їнка... На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в Благодатному районі", - ідеться у зведенні.

ЗС України продовжують вести контрнаступ на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню наших військ, на сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

Зазначається, що на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. "Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Певні підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання в прикордонних з Україною районах", - розповіли в Генштабі.