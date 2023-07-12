Окупанти завдали 65 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти за минулу добу завдали 65 авіаційних ударів територією України та здійснили 71 обстріл позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

"На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури постраждали мирні люди", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Також протягом минулої доби окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу "Shahed". Загалом було задіяно 28 дронів-камікадзе, українська протиповітряна оборона знищила 26 ударних БПЛА та 5 розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня, розповіли в Генштабі.

"Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА "Shahed" по Україні. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється", - зазначили у відомстві.

Противник завдав авіаційних ударів поблизу с. Волфине Сумської області, Ветеринарного, Подолів, Кучерівки та Кислівки Харківської області, Білогорівки та Невського Луганської області, біля міста Авдіївка, Нью-Йорка, Одрадного, Сторожового, Рівнополя та Макарівки Донецької області, Малої Токмачки, Оріхова Запорізької області, Золотої Балки та Молодіжного Херсонської області.

Окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 119 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - ідеться в повідомленні.